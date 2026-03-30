El grupo Lo que pinte coordina un nuevo espacio de improvisación teatral

El espacio cultural Casa Encendida anunció la apertura de las inscripciones para el Club de la Impro, un taller de entrenamiento actoral que comenzará a dictarse bajo la coordinación del grupo local Lo que pinte. Esta propuesta se desarrollará todos los martes en el horario de 19:30 a 21:30 en las instalaciones del espacio cultural (Andrés Pazos 179), con el objetivo de brindar herramientas vinculadas a la agilidad mental y la estimulación creativa a través del aprendizaje lúdico.

La iniciativa forma parte del programa anual de Oficios Culturales 2026 y busca, en el mediano plazo, consolidar un semillero de artistas que permita fundar la liga oficial de improvisación de la ciudad, promoviendo el intercambio artístico y la formación de nuevos cuadros en esta disciplina específica del teatro contemporáneo.

La metodología de trabajo propuesta por el grupo coordinador aborda el hecho teatral desde una perspectiva dinámica, asimilando la práctica de la improvisación a la disciplina de un deporte donde el entrenamiento constante es fundamental para el desarrollo de la escena. Durante los encuentros, los participantes trabajarán en un entorno diseñado para la experimentación, enfocándose en la escucha activa, la aceptación de la propuesta del compañero y la resolución inmediata de conflictos narrativos sobre el escenario.

Según detallaron los responsables de la capacitación, no se requiere experiencia previa para sumarse a los entrenamientos, ya que el espacio de formación está pensado tanto para quienes buscan un primer acercamiento a la actuación como para aquellos que desean perfeccionar su técnica.

Las personas interesadas en reservar su lugar o realizar consultas sobre los costos y requisitos de los encuentros pueden comunicarse al 343 4400094.