La Paz recibe al 5° festival de gastronomía y cerveza artesanal este fin de semana

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de La Paz llevará adelante la quinta edición del festival denominado entre Gustos y Sabores, un evento que se desarrollará los días viernes 3 y sábado 4 de abril a partir de las 19 en las instalaciones del Polideportivo Municipal, donde se dispondrá un despliegue de emprendimientos locales y regionales con el objetivo de fomentar el turismo y la economía de la ciudad a través de la promoción de la cultura culinaria.

La programación para ambas jornadas contempla la instalación de un amplio patio de comidas conformado por diversos carros gastronómicos que ofrecerán diversas elaboraciones de platos, complementándose con los puestos de cerveceros artesanales que exhibirán sus diferentes estilos y variedades de producción propia.

Además, el predio también contará con un paseo de artesanos donde los productores locales podrán mostrar y comercializar sus creaciones. Sumado a la oferta de consumos, se prevé una grilla de espectáculos musicales en vivo que acompañarán el desarrollo de las noches.

La entrada será libre y gratuita.