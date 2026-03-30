Richard Nant dictará un taller intensivo de percusión con lenguaje de señas

El reconocido músico, director y referente nacional en la conducción de ensambles rítmicos Richard Nant visitará la capital entrerriana este viernes 3 de abril para dictar un taller intensivo de percusión basado en el lenguaje de señas. La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de Archicofradía Club de Arte, espacio cultural ubicado en calle 9 de julio 116, en el horario de 17 a 20. Esta capacitación tiene como propósito brindar herramientas para la creación musical colectiva en tiempo real, permitiendo que personas con diversos niveles de experiencia puedan integrar un ensamble dinámico y coordinado.

Durante las tres horas que durará el encuentro, quienes asistan trabajarán sobre los conceptos de dinámica, coordinación y roles internos, aplicando el lenguaje de señas para organizar los diferentes timbres y patrones rítmicos que surjan de la práctica.

Uno de los puntos destacados de esta convocatoria es que no se requieren conocimientos técnicos avanzados ni formación académica previa en música, ya que el sistema de señas está pensado para ser intuitivo y facilitar la integración inmediata de cualquier persona interesada en la percusión.

Sobre Richard Nant

Cuenta con una vasta trayectoria en la escena musical argentina, habiendo participado en la dirección y consolidación de proyectos de gran impacto como La Bomba de Tiempo, además de encabezar agrupaciones como Shaolin y La Bichonada.

Además, el músico logró hacer una carrera que lo colocó en lo más alto del jazz argentino, tanto es así que le permitió tocar con Charly García, Fito Páez, Pappo, David Lebón, Soda Estéreo y Rubén Rada.

Debido a la naturaleza práctica del taller y a las dimensiones del espacio físico donde se realizará, los cupos para participar de la jornada son limitados. Las personas interesadas en obtener más información sobre los aranceles o que deseen realizar la inscripción, pueden comunicarse al 343 5201943.