Fútbol: con clásicos, pasó la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga de Paraná Campaña

En uno de los clásicos del domingo, en Crespo, Cultural le ganó a Unión, fue por 1 a 0.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) disputó la segunda fecha de Torneo Apertura donde está en juego la Copa “Eduardo Cebolla Seimandi y Desiderio Godoy”. La jornada de este domingo dejó clásicos y equipos que comienzan a perfilarse como protagonistas en cada zona.

Zona Norte

En este sector dos equipos se subieron a lo más alto con puntaje ideal. Uno de ellos es Deportivo Tuyango de Piedras Blancas venció por 2-1 a Unión Agrarios Cerrito. Francisco Girett y Gonzalo Benítez marcaron para el Yesero, mientras que Marcos Hermann había igualado transitoriamente para el visitante.

El otro es Juventud Unida de Bovril quien ratificó su gran arranque goleando 3-0 como visitante a Unión Football Club de Viale, con tantos de Ignacio Barbosa, Matías Leiva y Jonathan González.

Además, Atlético Hernandarias se hizo fuerte de local y venció por 3 a 1 a Deportivo Bovril, con un doblete de Claudio Aguiar y otro tanto de Laureano Faes.

Zona Centro

Aquí, los equipos de María Grande sacaron provecho de la localía. En barrio Castaldo, Atlético Litoral derrotó 2-1 a la Asociación Social y Deportiva Diego Maradona con goles de Alexis Casco y Lucas Akermann.

A su vez, en el estadio Conrado Schamle, Atlético María Grande debutó con una victoria 2-1 frente a Atlético Hasenkamp, gracias a los tantos de Felipe Dettler y Sebastián Malimberni.

Otro que sigue en racha es Cañadita Central de Seguí, que logró una valiosa victoria 2-0 como visitante ante Seguí Football Club. Joaquín Rodríguez y Benjamín Ludi marcaron para el Tricolor, que suma puntaje ideal en el arranque del certamen.

Zona Sur

En este grupo, también hubo duelos intensos. Arsenal de Viale dio el golpe como visitante al superar 2-1 a Atlético Sarmiento de Crespo, con dos goles de Cristian Aranda.

En la Capital de la Avicultura, Cultural se quedó con el clásico al vencer 1-0 a Atlético Unión gracias al tanto de Jerónimo Rodríguez, recuperándose tras la caída en el debut.

Finalmente, Viale Football Club fue contundente fuera de casa y derrotó 3 a 1 a Deportivo Tabossi con goles de Diego Correa, Emir Izaguirre y Ramiro Matteoda.