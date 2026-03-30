Causa Coimas: este martes tratan el abreviado de Erbes

Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía, está a un paso de firmar un acuerdo de juicio abreviado que lo pondrá afuera de un futuro juicio oral en la megacausa de las Coimas durante el gobierno del exgobernador Sergio Urribarri. La audiencia será este martes, a las 8.15, ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Juan Francisco Malvasio.

De ese modo, Erbes sigue el camino que ya recorrieron otros tres exurribarristas: el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, al firmar un juicio abreviado. Le siguieron Miguel Ángel Ulrich y José Humberto Flores. Ahora, es el turno del abreviado para Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía.

La clave de los abreviados es que todos han reconocido haber recibido dádivas de un empresario privado, Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, la firma que consiguió contratos millonarios en el tiempo en que Urribarri estuvo al frente del Poder Ejecutivo.

El 29 de abril de 2022, el Ministerio Público Fiscal remitió a juicio la causa caratulada «Urribarri, Sergio D.; Cardona Herreros, Diego A.; Smaldone Guillermo; Erbes, Luis Alfonso; Haidar, Carlos Marcelo; Ulrich, Miguel Ángel; Flores, José Humberto; Campitelli, Alfonso José; Zanabone, Jorge Adrián s/Cohecho, fraude en perjuicio de la Administración Pública, peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», más conocida mediáticamente como la «Causa de las Coimas».

Al inicio de la investigación penal, quedaron afuera del proceso dos empleados de la firma Relevamientos Catastrales SA, Alfonso José Campitelli y Jorge Adrián Zanabone. Relevamientos Catastrales fue proveedora de servicios durante el gobierno de Urribarri y quedó acusada de haber pagado coimas a funcionarios del Ejecutivo entrerriano. El primero que reconoció haber recibido dádivas fue el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, al firmar un juicio abreviado. Le siguieron Miguel Ángel Ulrich y José Humberto Flores. Ahora, es el turno del abreviado para Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía

El 31 de marzo, a las 8,15, ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Juan Francisco Malvasio se tratará ese abreviado que trabajaron en forma conjunta la defensa de Erbes y el Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio Público Fiscal, con la firma de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, remitieron a juicio la causa con un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas.

Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, la pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000.

Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.

Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.

Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.

José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.

Tres que ya zafaron

Luego de que en 2025 el exministro de Trabajo de Urribarri, Guillermo Smaldone, firmara un abreviado, en el que reconoció haber recibido coimas durante su paso por la gestión pública, ahora fue el turno de otros dos imputados en la megacausa. Se trata de Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía; y Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la Provincia.

En el escrito de remisión de la causa a juicio, el Ministerio Público Fiscal había pedido para Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.

En tanto, para Flores la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.

En el abreviado, se declaró a Ulrich “participe necesario del delito de peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de autor”, además de cohecho y fraude a la Administración Pública, y se lo condenó a la pena de 2 años y 10 meses de prisión de ejecución condicional, con más la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos pública y el pago de runa multa de $360 mil. También, deberá realizar trabajos comunitarios no remunerados en una institución de bien público por un plazo de 96 horas anuales.

A Flores se lo declaró “participe necesario” del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la Administración Pública; cohecho pasivo, en calidad de autor, y partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, y se lo condenó a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $180.000. Por el plazo de tres años, deberá realizar trabajos no remunerados en una institución de bien a razón de 96 horas anuales.

El abecé

La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.

En un audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros.

Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral. A continuación, se transcriben parte de los «PLM» registrados en la causa, referente a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).

(Fuente: Entre Ríos Ahora)