Ordenan medidas urgentes para garantizar la salud y la defensa de Airaldi en el penal federal de Ezeiza

El Tribunal Oral Federal de Paraná emitió un despacho con carácter de trámite urgente dirigido al director del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. El oficio judicial busca regularizar la situación del interno Leonardo Roberto Airaldi, el productor agropecuario de Diamante que se encuentra afrontando el juicio oral y público por narcotráfico.

La presidenta del TOF, Noemí Berros, ordenó que se le proporcione a Airaldi una amplia lista de medicamentos para diversas dolencias, basándose en su historia clínica del centro médico "San Lucas" de Gualeguaychú y el legajo de salud de la Unidad Penal N°9. Entre los fármacos solicitados se encuentran Esompresol, Oxagesic, Actron 600 mg, y Flexicamin B12, además de indicarse la realización de una ecografía de cuello.

Asimismo, el tribunal hizo notar una situación de precariedad básica, ordenando que se permita el ingreso de prendas de vestir por parte de sus familiares, dado que el interno se encuentra actualmente “desprovisto de ropa” y aún no se habían autorizado los permisos correspondientes para su recepción.

En otro punto del oficio el Tribunal exigió al Servicio Penitenciario Federal que se cumpla con el protocolo de entrevistas personales con sus abogados defensores, permitiendo el contacto de lunes a domingo, en el horario de 9 a 19, así como se garantice un lapso razonable de espera para los letrados al momento de concretar dichas entrevistas. También, en este sentido, se solicitó que se habiliten los medios para videoconferencias entre Arialdi y sus defensora Mariana Barbitta, utilizando las salas disponibles para la Justicia Federal.

Finalmente, el Tribunal pidió al complejo penitenciario que informe a la brevedad la fecha en la que Airaldi podrá comenzar a recibir visitas de sus familiares y que se confirme el cumplimiento de todas las medidas dispuestas para evitar dilaciones en el proceso judicial en curso.