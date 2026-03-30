Villalba: “La idea de la gente es que el intendente Azcué está totalmente alejado de la realidad que se vive”

La concejal de Concordia, Claudia Villalba (PJ), reiteró sus duras críticas hacia la gestión del intendente Francisco Azcué, con quien no tiene diálogo desde el año pasado.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Villalba se refirió al encuentro de la Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos que se desarrolló el fin de semana en Paraná. Si bien aclaró que no estuvo presente, la edil afirmó que “las situaciones que nos preocupan están a la vista de todos. A nivel provincial, la educación, la salud, entre otras cuestiones, la cuestión de la seguridad, el estado de las fuerzas de seguridad en la provincia. Y a nivel local, tenemos muchísimas preocupaciones. Las últimas son los despidos que hubo en el municipio de Concordia; la derogación de la ordenanza de creación del Instituto de Tierra y Vivienda, que marca un hito en Concordia, donde tenemos una gran problemática en el tema habitacional y que la idea de este instituto que funcionó durante la gestión pasada, eran los casos más urgentes, que era regularizar dominialmente a los vecinos que estaban en situaciones irregulares”.

Al respecto, comentó que en Concordia “tenemos varios asentamientos en terrenos privados, y se trabajó muchísimo en la compra de esos terrenos y luego hacer la escritura, es decir que estas personas tenían que pagar su terreno y hacer las escrituras. Y luego también el comprar lotes y tener un banco de tierra para que las personas puedan hacer la solicitud y acceder a ellas”.

Entre las preocupaciones, agregó: “En Concordia también tuvimos la privatización, en parte la adjudicación, la tercerización del sistema de recolección mediante una emergencia ambiental bastante cuestionable para nosotros y de una manera bastante irregular, con una ordenanza que ingresó a los 10 minutos de comenzada la sesión y se solicitó tratamiento inmediato. Obviamente que tienen mayoría absoluta, ellos tienen 9 y con 8 personas ya son los 2 tercios. Así que el cuerpo aprobó eso sin ninguna discusión, sin conocer la ordenanza y con el agravante de que ya días antes habían ingresado los camiones de la empresa que después comenzó a trabajar y que todavía no tiene certeramente y con los medios legales, la habilitación para hacerlo”.

Planteó asimismo que “ninguna ciudad tiene tercerizado el servicio; la recolección siempre fue un servicio municipal, y cuando uno privatiza o terceriza un servicio, termina siendo rehén porque si los empleados le hacen paro a esa empresa, después la Municipalidad no tiene cómo solucionarlo. Es una trampa a largo plazo. Y además estamos cuestionando, más allá de que ni siquiera pudimos discutir o contribuir nuestra mirada al tema de la tercerización, la manera en que se lo hizo, que fue sumamente irregular, porque tiene que haber una compulsa de precios de tres oferentes y no la hubo. La empresa empezó a trabajar y todavía ni siquiera está inscripta como proveedor del municipio”.

En este contexto, la concejal aseveró que “el diálogo está totalmente cortado con Azcué desde el año pasado ya; en todo el 2025, de manera unilateral, el Ejecutivo no nos habló más y no responde el teléfono”. “Nosotros teníamos el año pasado de presidente a Guillermo Satalía Méndez, mediante él tratamos de comunicarnos, después individualmente, nunca nos contestó, rompió totalmente el diálogo. Cuando yo me acerqué para hablarle en un evento público fui totalmente agredida y sacada por la policía, que incluso media una denuncia por violencia en los tribunales de la ciudad de Concordia”, relató.

“En un principio había una buena relación, de hecho nosotros estábamos totalmente dispuestos. Cuando se hizo el traspaso, obviamente Enrique (Cresto) se puso totalmente a disposición, nosotros también, porque lo que queremos es que a Concordia le vaya bien, pero Concordia es una ciudad que en estos momentos de crisis está sufriendo muchísimo”.

Consultada por los resultados de la auditoría que Azcué anunció al inicio de su gestión, Villalba aseveró que “no hubo denuncias penales con respecto a la auditoría. Ya fue terminada, fue publicada esa auditoría, pero no hubo denuncias penales. Hubo una denuncia por el tema de combustible, de la compra solamente de gas en algún momento, porque decía que no había vehículos que se manejaran con este combustible, que después quedó probado que sí, por lo tanto, la causa sigue, pero como que quedó en standby. Esto quiere decir que no hubo nada que fuera denunciable, que tipificara un delito”.

“Las cuentas que se entregaron y demás fueron bastante claras en su momento y Azcué estuvo en diálogo con Enrique el tiempo previo a su asunción y participaba en las reuniones y demás como para ir conociendo. Luego fue una gran operación de prensa lo de la auditoría; la auditoría siempre se realiza, porque de hecho Enrique Cresto cuando asumió también lo hizo porque cuando ingresas a la gestión tenés que saber con qué contás, cuáles son las deudas que tenés y demás, para poder llevar una buena administración. Esto se hace siempre. Pero esto de Azcué fue con un gran despliegue en la prensa más que nada, pero en la situación realmente administrativa no había temas para objetar”, criticó.

En cuanto al posicionamiento político del intendente, consideró que “sigue una línea de lo nacional; hace como una réplica de la Salada en Concordia. En lo que quiere hacer en las políticas públicas que aplica, claramente se ve eso. Es una réplica económica, quiere hacer una copia de menor calidad”. Como ejemplo, mencionó que “de los 21 Centros de Desarrollo Infantil, que había, donde los niños iban desde temprana edad, recibían educación formal de maestras jardineras, y también el desayuno y el almuerzo, cuatro fueron cerrados y ya no están funcionando, y en el resto ya no tienen más el almuerzo. Entonces, es como que el Estado se va alejando del pueblo, se van quitando cada vez más cuestiones”.

Comentó que al intendente Azcué “se lo ha visto en diferentes iglesias. En realidad, no sabemos si es una cuestión de armado religioso, que creemos que por eso es una copia de lo que hace Milei, de ir y rezar y después subir imágenes y hacer una cuestión de prensa de esto. Supongo que sí, que debe haber un armado político detrás de esto también con las iglesias, aunque no todas están de acuerdo, hay varias que no, que están en desacuerdo. Y también una cuestión de lavar su imagen, de buscar una imagen un poco más cercana a la gente, porque la verdad que la idea que tiene la gente aquí en Concordia es que el intendente está totalmente alejado de la realidad que se vive en Concordia”.

Por último, sobre su relación con el diputado nacional Gustavo Bordet comentó: “Tengo relación, pero no es fluida, no es en lo habitual. Sí cuando hay grandes temas, por supuesto, que conversamos; acá cuando fue el tema de los despidos de los trabajadores y trabajadoras en el mes de enero estuvimos en contacto con él”. No así con el ex gobernador condenado por corrupción Sergio Urribarri ni con su hijo Mauro Urribarri: “Creería que no hay contacto de los concejales con él. Por lo menos de mi parte no, y en lo que he hablado con los demás concejales en las reuniones, no hay contacto, ninguno viene tampoco de ese sector. No es porque haya mala relación ni nada, sino simplemente no tenemos contacto y no venimos ninguno de ese sector político”.