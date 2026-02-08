Allanamiento por dinero falso terminó con secuestros y dos detenidos en Concordia

Un operativo policial realizado este sábado por la mañana en el barrio Larroca, de Concordia, finalizó con el secuestro de una importante suma de dinero apócrifo, droga, un motovehículo y la detención de dos personas, en el marco de una causa por falsificación de moneda y tenencia de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 7ª, bajo órdenes judiciales.

Según informaron fuentes policiales, se ejecutaron tres mandamientos de allanamiento en domicilios ubicados en calle 53 Este y De los Viñedos, dos de los cuales arrojaron resultados negativos.

Sin embargo, el operativo realizado en el domicilio de Leonardo Alejandro Cardozo (22), tuvo resultado positivo. En el lugar se secuestró un motovehículo Gilera Tuning 110 cc, una suma de $3.940.000 en billetes presuntamente falsificados, $315.000 en efectivo, dos billetes de un dólar estadounidense, cinco teléfonos celulares y 56 envoltorios de cocaína, con un peso total de 10,1 gramos.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Julia Rivoira, se ordenó la aprehensión de Roxana Cecilia Yacob (40) por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes, y la detención de Leonardo Alejandro Cardozo por el presunto delito de falsificación de moneda.

De acuerdo a la reseña policial, el hecho que dio origen a la investigación ocurrió alrededor de las 9 de la mañana, cuando un hombre realizó una compra con dinero falso en la intersección de las calles Souza Reilly y 53 Este. Al advertir la maniobra, las personas damnificadas persiguieron al sospechoso en un motovehículo, lograron alcanzarlo y lo habrían amenazado con un arma de fuego.

La causa continúa en investigación bajo intervención del Ministerio Público Fiscal.