Explosión e incendio en un bar céntrico de Villaguay: cuatro personas resultaron heridas

Un grave episodio se registró en las últimas horas en un local comercial ubicado sobre calle San Martín, en pleno centro de Villaguay, donde una explosión seguida de incendio dejó como saldo cuatro personas heridas, tres de ellas con lesiones de gravedad.

El hecho fue advertido por transeúntes que alertaron al personal de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental, que se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo en la zona. Al arribar, los efectivos constataron un foco ígneo de importantes dimensiones y solicitaron de inmediato la intervención de Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro se habría originado tras la explosión de garrafas en el sector de cocina o patio cervecero del local, lo que provocó una fuerte detonación que generó alarma en la zona y obligó a evacuar rápidamente el lugar.

Como consecuencia, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Santa Rosa para su atención. Según se indicó, al menos tres de ellas presentan lesiones de gravedad, por lo que no se descarta su derivación a centros de mayor complejidad.

Gracias al rápido accionar conjunto de Policía, Bomberos Voluntarios y personal de salud, el incendio pudo ser controlado evitando su propagación a comercios y viviendas linderas, lo que permitió reducir riesgos mayores en una situación de alta complejidad.

En paralelo, se brindó asistencia primaria a las personas afectadas y se activaron los protocolos correspondientes. Una vez sofocadas las llamas, el lugar quedó bajo custodia policial, mientras se aguarda la intervención de peritos especializados que permitan determinar con precisión las causas del hecho.

Desde la Jefatura Departamental destacaron la importancia de la rápida comunicación ante emergencias y recordaron la necesidad de extremar las medidas de seguridad en espacios comerciales, especialmente en lo referido a instalaciones de gas y electricidad, para prevenir este tipo de episodios.