Advierten por robos reiterados en inmediaciones al ingreso del Club Náutico de Paraná

Más de 5 hechos de similares características ocurrieron en calle Raúl Solanas de la capital provincial. Ladrones rompen los vidrios de los automóviles estacionados para llevarse sus pertenencias. Todo en poco más de un mes.

Vecinos de la zona advirtieron que la Policía de Entre Ríos no ha tomado medidas de seguridad y preventivas para evitar que esto siga ocurriendo.

Se trata de la calle que conecta Ambrosetti con el ingreso al Club Náutico de Paraná en donde hay distintos emprendimientos y desarrollos comerciales. Más precisamente atrás de lo que se denomina Distrito del Conocimiento.

El modus operandi siempre fue el mismo: rompen las ventanas de los autos para robar las pertenencias que están a la vista y se fugan sin problemas. Principalmente las víctimas son propietarios de autos que están estacionados en el césped y que asisten a canchas de pádel, tenis, un lavadero y un centro de entrenamiento que hay en la zona.