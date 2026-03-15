El clásico cordobés protagoniza un domingo cargado de partidos

Por la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, este domingo habrá cinco encuentros. Se jugará el partido interzonal de la fecha y habrá actividad por las dos zonas del torneo, ya que el calendario aprieta y quedan varios encuentros por delante.

15.15: Gimnasia - Independiente Rivadavia (Zona B)

La actividad de la jornada comenzará temprano, ya que a las 15.15 habrá partido en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata. Gimnasia recibirá a Independiente Rivadavia en un duelo que contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado por Diego Ceballos en el VAR. Este cotejo por la Zona B será televisado por TNT Sports.

El Lobo llega a esta fecha en la sexta posición con 14 puntos luego de su victoria ante Banfield por 2-1 como visitante. La Lepra, por su parte, cayó por 2-1 ante Barracas Central en condición de local y suma 17 unidades en la tercera posición de su grupo.

En la previa del encuentro no se prevén presencias entrerrianas desde el arranque en ninguno de los dos elencos.

-Probables formaciones:

Gimnasia: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.



Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.

DT: Alfredo Berti.

17.30: Belgrano - Talleres (Interzonal)

El foco de la fecha estará puesto en el estadio Julio César Villagra, donde Belgrano recibirá a Talleres. Esta nueva edición del clásico cordobés, duelo interzonal de la fecha, comenzará a las 17.30 y tendrá el arbitraje de Facundo Tello, acompañado por Héctor Paletta en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

Con 18 puntos producto de su última victoria como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto, el Pirata lidera la Zona B. El Tallarín, por su parte, viene de vencer a Instituto por 2-0, con lo que suma 14 puntos y está en la quinta posición de la Zona A.

En la previa del encuentro se presume la presencia del entrerriano Leonardo Morales como titular en el Celeste.

-Probables formaciones:

Belgrano. Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Álvaro Ocampo; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Franco Cristaldo; Valentín Davila y Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tevez.

19.45: River - Sarmiento (Zona B)

Luego del clásico cordobés, el estadio Monumental recibirá el encuentro entre River Plate y Sarmiento de Junín. El partido por la Zona B comenzará a las 19.45 y tendrá el arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión de este encuentro estará a cargo de ESPN premium.

El Millonario viene de vencer a Huracán por 2-1 en el debut de Eduardo Coudet como su entrenador, con lo que suman 14 puntos y están en la quinta posición. El Verde, por su lado, está 12° con 10 unidades luego de su último empate 0-0 ante Racing.

En la previa del encuentro no se prevén presencias entrerrianas. En el conjunto juninense el técnico es el ex entrenador de Patronato Facundo Sava.

-Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.



Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel.

DT: Facundo Sava.

22: Unión - Boca Juniors (Zona A)

A partir de las 22 habrá dos encuentros por la Zona A. Uno de ellos será en el estadio 15 de Abril, donde Unión de Santa Fe recibirá a Boca Juniors. El árbitro de ese partido será Yael Falcón Pérez, acompañado por Lucas Novelli en el VAR. La transmisión de este encuentro estará a cargo de TNT Sports.

El Tatengue viene de protagonizar un vibrante empate 4-4 con Independiente con el que llegó a 15 puntos y se ubica como escolta del grupo; mientras que Boca viene de empatar 1-1 con San Lorenzo y está en la séptima posición del grupo con 13 unidades por diferencia de gol.

Sin confirmaciones oficiales, la única presencia entrerriana podría ser la del villaguayense Marcelo Estigarribia en el conjunto anfitrión. Además estarían los ex Patronato Matías Mansilla y Cristian Tarragona.

-Probables formaciones:

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maizon Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.



Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

DT: Claudio Úbeda.

22: Tigre - Argentinos Juniors (Zona A)

El otro encuentro que iniciará a las 22 por la Zona A será en el estadio José Dellagiovanna. Tigre recibirá a Argentinos Juniors en un partido que tendrá el arbitraje de Daniel Zamora, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo. La transmisión de este encuentro será de ESPN premium.

El Matador viene de empatar 1-1 con Vélez Sarsfield, con lo que está en la cuarta posición de su grupo, con 16 puntos. El Bicho, por su lado, empató con Rosario Central por 0-0 y está en la décima posición con 10 unidades, aunque debe dos encuentros que fueron postergados por su participación en la fase previa de la Copa Libertadores.

En la previa del encuentro no se prevén presencias entrerrianas, pero ambos elencos tendrían a ex Patronato en cancha: Ignacio Russo en el anfitrión; Francisco Álvarez en el visitante.

-Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago Lopéz; David Romero e Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.



Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Diego Porcel y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.

Fuentes: 0221, La Voz, Crónica, Uno Santa Fe y TyC Sports.