Disney se revolucionó con la llegada de una serie inspirada en la niñez del hijo de Pablo Escobar

La nueva e increíble serie de Disney + sobre la vida del hijo de Pablo Escobar.

Disney + sigue apostando fuerte a los contenidos originales y sorprendió a sus suscriptores con una nueva producción que ya está dando que hablar. En un catálogo cada vez más amplio, la plataforma sumó una serie con una historia intensa, distinta y con una mirada poco explorada dentro del género criminal.

Lejos de las clásicas narraciones centradas en el poder y el negocio del narcotráfico, esta propuesta se enfoca en el costado más íntimo y humano de una historia marcada por la violencia. Con una narrativa profunda y una reconstrucción cuidada, logra destacarse como una de las apuestas más fuertes del año.

Se trata de Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios, una serie dramática que llegó el 1 de abril a Disney+ y que está inspirada en la infancia y adolescencia de Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante más temido de la historia.

De qué trata Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios

La serie sigue la historia de “Juampi”, un niño que crece rodeado de lujos, creyendo que su padre es un benefactor para los más humildes de Medellín. Sin embargo, su vida está atravesada por una realidad mucho más compleja y peligrosa. Desde chico, vive custodiado por hombres armados que cumplen un doble rol: protegerlo y cuidarlo como si fueran niñeras.

Con el paso del tiempo, descubre que esos cuidadores son en realidad sicarios dispuestos a matar por su familia. Ese hallazgo rompe su inocencia y lo obliga a enfrentar la verdad sobre su padre: uno de los criminales más buscados del mundo. A partir de ese momento, su vida se convierte en una lucha constante entre el legado familiar y la posibilidad de construir su propio camino.

A lo largo de sus episodios, la ficción muestra el impacto psicológico de crecer en ese entorno, combinando momentos de lujo con situaciones de extrema violencia, y poniendo el foco en cómo esa infancia marcó su vida adulta.

Disney+: elenco de Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios

-John Leguizamo (Pablo Escobar)

-Janer Villareal (Juan Pablo Escobar - niño)

-Miguel Tamayo (Juan Pablo Escobar - joven)

-Miguel Ángel García (Juan Pablo Escobar - adolescente)

Fuente: Ámbito.