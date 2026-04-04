Entre Ríos y Defensa y Justicia exploran un convenio de cooperación para el desarrollo deportivo

En el marco del encuentro, Mouliá recorrió el predio del club, donde pudo interiorizarse sobre su funcionamiento, infraestructura y programas de formación.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, José Mouliá, mantuvo una reunión en el Centro de Alto Rendimiento “Campeones del Mundo” del Club Defensa y Justicia, equipo de Primera División del fútbol argentino, con Matías Campolongo, responsable de Capacitación, y con Rubén Astorfo, coordinador de Logística y responsable del predio, con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar posibles líneas de trabajo conjunto.

En el marco del encuentro, Mouliá recorrió el predio del club, donde pudo interiorizarse sobre su funcionamiento, infraestructura y programas de formación, que posicionan a la institución como un referente en el desarrollo deportivo y la gestión integral de sus disciplinas.

Durante la reunión, se abordó la posibilidad de avanzar en un convenio de cooperación institucional, orientado a generar instancias de capacitación, intercambio y fortalecimiento de distintas disciplinas deportivas, en una línea similar al acuerdo que actualmente se encuentra en etapa de firma con el Club Atlético River Plate.

“Este tipo de encuentros nos permite proyectar nuevas herramientas de formación y desarrollo para la provincia, articulando con instituciones que son modelo en gestión y trabajo deportivo. Queremos seguir generando oportunidades que potencien el crecimiento de nuestros jóvenes y el desarrollo del deporte entrerriano”, expresó Mouliá.

Cabe destacar que el Club Defensa y Justicia ya mantiene un vínculo con la provincia a través del torneo nacional “El Mundialito Halconcitos”, cuya edición 2025 fue presentada en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires y se realizó en la ciudad de Nogoyá, con el objetivo de detectar y promover nuevos talentos deportivos en todo el país.

La actividad se enmarca en la agenda de trabajo que impulsa la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, orientada a fortalecer vínculos con instituciones deportivas de relevancia nacional y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de la provincia.