Palito Ortega se presenta hoy en Paraná: horarios y últimas entradas disponibles

El histórico artista sube esta noche al escenario del Centro Provincial de Convenciones con un repertorio de grandes clásicos. La boletería continúa abierta y quedan las últimas localidades.

Este sábado, la ciudad de Paraná recibe a una de las figuras más emblemáticas de la música popular argentina. Palito Ortega se presentará esta noche en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15), en un espectáculo que promete recorrer los hits que marcaron generaciones.

Según la información actualizada, la boletería del predio abrirá a las 18, mientras que el ingreso del público está previsto para las 20. El show comenzará a las 21, en lo que se anticipa como una velada cargada de nostalgia y conexión con el público.

Desde la organización confirmaron que aún quedan últimas entradas disponibles, que podrán adquirirse directamente en boletería durante la jornada de hoy, hasta agotar stock.

El recital forma parte de la gira con la que el artista repasa su extensa trayectoria, incluyendo canciones que lo consolidaron como uno de los referentes indiscutidos de la música en español. Con décadas de carrera, Ortega mantiene vigente un repertorio que atraviesa generaciones y sigue convocando a públicos diversos.

La expectativa en la capital entrerriana es alta, con una convocatoria que se perfila multitudinaria para una noche que reunirá historia, música y emoción en vivo.