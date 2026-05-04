Murió un motociclista tras chocar con un camión sobre la ruta nacional 12, en Nogoyá

Una persona falleció en un siniestro vial ocurrido entre un camión y una moto. El accidente fue este lunes a las 5.30, en la Ruta Nacional 12, kilómetro 327, en la zona de Nogoyá, según la información brindada a ANÁLISIS.

El conductor del camión resultó sin lesiones. Mientras que la persona que se movilizaba en una moto, falleció.

Siendo Desde la Jefatura Departamental Nogoyá se informó que el siniestro vial fatal se registró a las 5.30 en el trayecto Nogoyá-Tala de la ruta 12, donde se vieron involucrados un camión Volkswagen 330, conducido por un ciudadano nogoyaense de 38 años, y una moto Yamaha YBR 125, cuyo conductor de 58 años, oriundo de Funes, provincia de Santa Fe, perdió la vida en el lugar.

Según primeras averiguaciones se pudo establecer que el motociclista circulaba en dirección Tala-Nogoyá, mientras que el camión lo hacía en sentido contrario. El impacto tuvo lugar en el carril sur de dicha ruta, por lo cual la moto, por razones que se tratan de establecer, habría invadido el carril resultando en el fuerte impacto y el fatal desenlace. Luego del choque, la moto se incendió.

El tránsito quedó interrumpido sobre la ruta, y fue desviado por zona de tránsito pesado de la localidad de Lucas González. Actuaron en el lugar personal de la comisaría de Lucas González, con intervención la División Policía Científica, Puesto de Control Vial Nogoyá, y se hizo presente en el lugar la fiscal en turno, la médica forense y el médico policial. Se realizaron test de alcoholemia con resultados negativos.