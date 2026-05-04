Javier Milei emprende su cuarto viaje del año a Estados Unidos

El presidente Javier Milei volverá a viajar esta semana a Estados Unidos para reunirse con importantes financistas y empresarios norteamericanos, además de participar como orador en un evento de economía. Se trata del cuarto viaje a ese país en lo que va del año y el número 16 desde que inició la gestión.

El martes 5 a las 13 (hora argentina) el mandatario partirá hacia la ciudad de Los Ángeles y el miércoles a las 4.30 tiene previsto arribar.

A las 14 se reunirá con el director del Instituto Milken, Michael Milken, un importante financista estadounidense que fundó su think tank dedicado a la investigación económica y de salud.

Actualmente, este organismo es reconocido mundialmente por organizar una Conferencia Global, que es un evento anual de alto nivel que reúne a líderes políticos, empresarios, inversores y expertos en el sector.

Después del encuentro con Milken, el jefe de Estado mantendrá una reunión con un grupo reducido de empresarios e inversores de los sectores financiero y tecnológico que se espera, comience alrededor de las 16.

A las 18, Milei participará de la disertación en la 29º Conferencia Anual del Instituto Milken y, una vez que culmine su alocución, partirá nuevamente de regreso al país, cerca de las 22 para llegar a Buenos Aires el jueves 7 a las 13.30.

Fuente: Agencia NA