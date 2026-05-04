Conflicto en Correo Argentino: levantaron las medidas de fuerza pero continúa el reclamo por salarios

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), decidió levantar el paro de 48 horas previsto en centrales de Correo Argentino. En un comunicado de prensa enviado a ANÁLISIS, se comunicó que hubo un principio de acuerdo con directivos de CORASA.

Los puntos del acuerdo alcanzado comprenden:

“Reincorporación total de todas las trabajadoras y trabajadores despedidos.

Se levantan las medidas de fuerza.

Se vuelve a las tareas con la profesionalidad de siempre.

No se resigna el reclamo por un salario digno, pero se debe discutir con cada compañero y compañera en su puesto de trabajo”.

“Ninguna familia se queda en la calle. Agradecemos el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT) RA, de los gremios hermanos y, sobre todo, de cada afiliado que hizo posible este resultado. La lucha por el salario digno continúa, pero hoy las fuentes de trabajo están protegidas”, comunicaron.

La tensión en el Correo Argentino escaló las semanas previas. Entre Ríos se sumó a medidas de fuerza nacional que anunciaban la paralización del servicio postal. La medida gremial surgió como respuesta a la falta de avances en las negociaciones paritarias y las denuncias por cesantías en el sector.

Hubo una etapa de “trabajo a reglamento” -que implicó el cumplimiento estricto del horario de convenio sin horas extras ni tareas adicionales-. El Secretario General de Sitracyt Paraná, Maximiliano Remedi, fue contundente al describir la realidad económica que enfrentan los empleados de la empresa estatal. El dirigente advirtió que la situación es insostenible y afecta el sustento básico de las familias trabajadoras.

“Reclamamos paritarias urgentes porque estamos con un sueldo casi de indigencia, e 700 mil pesos”, sentenció Remedi. Desde el gremio también señalaron que los ingresos se vieron “pulverizados” y que “es imposible sostener a una familia” con las escalas salariales vigentes.

Además de la recomposición salarial y la exigencia de un bono de compensación, el sindicato denunció una ola de despidos masivos a nivel federal. Los telegramas enviados en los últimos días pusieron en alerta a las filiales de todo el país, incluyendo las del interior entrerriano.

(Con información de ANÁLISIS, El Entre Ríos y APF)