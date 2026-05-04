El físico y poeta Pablo Schlund abre la preventa de su libro debut

La editorial independiente Proyecto toda persona local anunció el lanzamiento y la apertura de la preventa del libro Tero Tero, la obra debut del autor Pablo Schlund, que compila el trabajo realizado durante siete años de formación en talleres literarios. Según informaron desde el equipo editorial, el objetivo de iniciar esta etapa de preventa es facilitar el acceso al material impreso y asegurar la sustentabilidad del proyecto.

La obra tiene 114 páginas y una estructura que juega con el alineado de los versos y propone una estética visual particular desde el inicio, donde el autor utiliza advertencias y juegos tipográficos para introducir al lector en su universo personal. En las primeras lecturas críticas, se señala que Tero Tero alberga una multiplicidad de texturas, aromas y temperaturas que confieren vida a los objetos cotidianos, transformándolos en metáforas de lo viviente.

El libro cuenta con una fotografía de tapa realizada por la artista Jimena Liz González y recibió comentarios de referentes del área literaria, como Diana Olivera, quien destaca la capacidad del texto para transitar entre la intimidad de un interior vibrante y la exposición a la intemperie, planteando interrogantes sobre la oscuridad y el descubrimiento a través de la palabra.

Un aspecto distintivo de esta producción es la filtración constante de la formación académica de Schlund, quien es físico de profesión, dentro de la métrica y la temática de sus poemas. El autor busca activamente la intersección entre los conceptos de la física, como la atracción de los cuerpos o el comportamiento de un electrón, y la calidez del vínculo humano. Esta búsqueda se traduce en una obsesión por explicar la luz y su ausencia, y la persistencia del tiempo vista como un colapso donde no existen distinciones claras entre el antes y el después.

La lírica de Schlund se nutre también de la tradición regional, apelando a la figura de Julio Migno para cantar a las lomadas, a los habitantes de las tierras entrerrianas como cuises e iguanas, y a la belleza en los elementos más pequeños del paisaje local.

El poemario transita por diversos escenarios que van desde el monte y el río Uruguay hasta la observación de la ciudad bajo el efecto de la naturaleza. Existe en los versos un caudal con tintes surrealistas donde aparecen imágenes como elefantes rosas o un tero acomodado sobre un mostrador, elementos que conviven con una mirada ligada al camino zen y a la transformación de la materia.

Los interesados en adquirir un ejemplar pueden ponerse en contacto con la editora a través de Instagram (@proyectotodapersona)