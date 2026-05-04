Bombatomika y Dulces Rufianes se presentarán por primera vez de forma conjunta en la Casa de la Cultura

Las agrupaciones musicales Bombatomika y Dulces Rufianes llevarán a cabo un recital compartido el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 21 en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, situada en calle Enrique Carbó 194 de la ciudad de Paraná. El evento surge como una iniciativa de ambas bandas para integrar sus propuestas sonoras en una fecha unificada, buscando generar un punto de encuentro para sus respectivos seguidores y fomentar la circulación de música independiente en la capital provincial.

La jornada contempla la actividad sobre el escenario y se complementará con la Feria Bomba y diversos feriantes locales, que ofrecerán sus productos en el marco de una propuesta que integra lo artístico con el emprendedurismo regional.

Además de los números musicales, la propuesta para el sábado 16 incluye una ambientación basada en música del palo y una barra con precios accesibles que funcionará durante toda la noche.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir por un valor de $7.000 mediante transferencia bancaria a la cuenta bajo el alias ENTRADAS.BTK, a nombre de Guillo Motura, debiendo presentar luego el comprobante correspondiente para retirar la entrada física en la puerta el día del evento.

Si la entrada se adquiere directamente en puerta, el costo del ingreso será de $10.000.