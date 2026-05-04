Crisis generalizada en Entre Ríos

Entre Ríos está atravesando una de las peores crisis de su historia, sólo comparable con la de 2.001. Cierre de empresas, desempleo creciente, destrucción de la infraestructura vial, falta de mantenimiento de los edificios públicos, hospitales abarrotados y escuelas sin vacantes para cubrir las necesidades, empobrecimiento del salario tanto de trabajadores privados como de los empleados públicos, incluyendo administración, policía, salud y educación.

La responsabilidad de la crisis recae fundamentalmente en dos protagonistas que trabajan en equipo, la política nacional de Milei y la política provincial de Frigerio.

Frigerio se instaló en Entre Ríos con un claro y muy evidente objetivo, utilizar a Entre Ríos y a los entrerrianos como plataforma de despegue para su carrera política nacional, ser gobernador para tener chances presidenciales, sin importarle una provincia a la que no conoce, sin conocer a sus vecinos, manteniendo su hogar familiar fuera de la provincia. No es, no piensa, no siente como un entrerriano.

Su conveniencia política lo llevó a pegarse a los mandatos de Milei, aunque eso implique vaciar a la provincia de recursos para su sostenimiento; fue así que llevó siempre los votos de sus legisladores para acompañar las leyes más nefastas e inhumanas de un Presidente que desprecia a los argentinos y que al igual que aquel, volcó el peso de la economía regresiva a los entrerrianos, desfinanciando la construcción de viviendas sociales, el sistema de salud, el sistema educativo al que recorta drásticamente todo el tiempo. No intervino en ningún conflicto laboral para defender el trabajo de los entrerrianos y empobreció a los trabajadores entrerrianos a niveles que ya son insostenibles, y por si esto fuera poco, también replica el desprecio por los jubilados del gobierno nacional, planeando una reforma previsional que llevaría a los jubilados a la indigencia, algo nunca visto en Entre Ríos.

Pero sostiene sus planes presidenciales, ante la drástica caída de Milei al que ya sacan de la carrera presidencial para 2027. Los sectores de poder dialogan con Macri y justamente desde este sector surge el proyecto de Frigerio como candidato para 2027.

El estado deplorable al que llevó a Entre Ríos serían un impedimento para su futuro político, pero un político de esa calaña no tiene escrúpulos para sostener sus planes, ya no le importa lo que suceda en Entre Ríos, lo que importa para su carrera es que no se conozca el desastre que produjo. Tal es así que ante una movilización multitudinaria de todos los sectores de trabajadores contra su política de gobierno que está acabada, no dudó en contratar a medios capitalinos para instalar una mentira, diciendo que la movilización fracasó, y para ello utilizó imágenes falsas de dicha movilización. Los entrerrianos no podemos creer que nos mienta ante algo que vimos con nuestros propios ojos, pero miente para los ojos que no ven, los del resto de la Argentina.

Argentinas y argentinos, desde Entre Ríos les decimos, no caigan en una trampa como la de Frigerio, ya cayeron muchos entrerrianos y hoy lo estamos padeciendo, si este fraude llega al escenario nacional, el daño será muy profundo, porque al daño actual que se le ha hecho a la Argentina con el gobierno de Milei en complicidad con Frigerio, agregarle otro gobierno tan nefasto como el actual, nos llevaría a una situación aún más dramática que la actual.

(*) Docente - ex dirigente AGMER Uruguay