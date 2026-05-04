La Municipalidad puso en marcha el emblemático reloj del Palacio Municipal

Con una intervención integral, que incluye la recuperación del edificio, se completó el plan de restauración de la maquinaria y sus accesorios, afianzando el compromiso con el patrimonio urbano y la identidad de los paranaenses. El proyecto incluyó la capacitación del personal municipal.

La intervención en uno de los símbolos más reconocibles del casco histórico, incluyó la restauración completa de la maquinaria, el reemplazo y reparación de esferas, la recuperación del campanario y la capacitación de personal municipal para su mantenimiento.

Con más de 130 años de historia, el reloj –traído desde Italia y considerado una pieza patrimonial clave– no solo mide el tiempo: durante décadas organizó la vida cotidiana de los paranaenses, convirtiéndose en referencia sonora y visual en el corazón urbano.

La directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico, Mariana Melhem, explicó el paso a paso de los trabajos artesanales que volvieron a darle vida a un emblema icónico de la ciudad. “Los trabajos de restauración implican la recuperación del patrimonio local y urbano. La ciudad tiene muchas torres históricas, pero las dos torres más importantes con reloj son las del Palacio de Gobierno. El reloj fue instalado a fines de 1890 y adquirido a una empresa italiana”, detalló.

En representación de la empresa cordobesa Gnomon, especializada en grandes relojes y campanarios, Guillermo del Valle, explicó la dinámica de trabajo para restaurar la maquinaria, en articulación con personal municipal. El experto recordó que “la máquina se desarmó en forma íntegra, para luego pulir tornillo por tornillo y en el tramo final, se logró ponerla en marcha como si estuviera nueva. Es una pieza que necesita cuerda cada 24 horas: el Municipio designó a empleados que se capacitaron para su mantenimiento”.

Sentido de pertenencia

Personal municipal participó en una capacitación destinada a garantizar el correcto funcionamiento del histórico reloj. El director de Mantenimiento de Edificios Municipales, Gonzalo Cornejo, valoró la convocatoria: “Es muy bueno que podamos ser parte de esto. Va a ser algo histórico”.

El plan de restauración también contempla la reparación estructural de las columnas -con un estudio previo realizado por la Universidad Tecnológica Nacional- y trabajos de recuperación de ornamentos de fachada a cargo de personal municipal capacitado para la tarea.