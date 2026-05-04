La propuesta teatral "Vodevil 2" regresa a escena este sábado

Este fin de semana llega una nueva función de "Vodevil 2", una pieza que combina teatro, música y humor bajo la dirección general de Silvina Fontelles. La cita tendrá lugar este sábado 9 de mayo a partir de las 21 en las instalaciones de Ferrero Cantina Cultural, el establecimiento ubicado en calle Piedrabuena 133. El elenco, conformado por los artistas Pola Ortiz, María Luz Gómez, Pablo Sors, Guillermo Vesco y Walter Fontana, pondrá en escena una versión renovada del género de variedades con el objetivo de ofrecer una alternativa de entretenimiento para el público adulto.

La puesta en escena propone un recorrido por situaciones disparatadas y cuadros que apelan a la tradición del teatro de revista y el café concert.

Según los detalles brindados por la dirección de la obra, el trabajo actoral se centra en el dinamismo y la versatilidad de los cinco intérpretes, quienes rotan a través de diferentes personajes y escenas de humor. Esta segunda entrega del espectáculo busca profundizar el guion, con más ingenio e interacción.

Durante la velada, el espacio ofrecerá su habitual carta de comidas y bebidas.

Los interesados en asistir pueden comunicarse vía WhatsApp al número 343 4293086 para reservar su entrada.

El espectáculo se desarrollará bajo la modalidad de entrada a la gorra.