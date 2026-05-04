“Fue un triunfo muy necesario”, analizó Marcelo Candia

Patronato retomó el camino de la victoria en la Primera Nacional. El Santo superó por 2 a1 a Nueva Chicago, uno de los animadores del grupo, y sumó tres puntos importantes en su carrera por salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras la victoria ante el Torito de Mataderos, el DT de Patrón, Marcelo Candia, analizó el encuentro.

“Es un triunfo muy necesario, lo necesitaba la gente y nosotros, encima contra un rival duro. Los primeros 10 o 15 minutos no me gustaron, pero después nos acomodamos y cuando hicimos el gol, tuvimos un pasaje de buen fútbol”, expresó.

Más adelante, el Chelo destacó el trabajo colectivo en todas las líneas. “Fue un buen partido de la defensa, el mediocampo, también los delanteros”.

Y siguió: “Por la forma en la que me gusta jugar a mí, la presión de los puntas es importante y el trabajo que hizo Franco Soldano fue terrible”.

Por otra parte, el entrenador se refirió al factor emocional. Al respecto dijo: “Lo viví con mucha intensidad y lo festejé como si hubiese ganado el campeonato porque tengo una mochila, porque mucha gente confió en mí y tengo que empezar a devolver”.

Además, el coach destacó el crecimiento de los futbolistas surgidos de las inferiores. “Ya el otro día con Temperley jugaron seis. Esto es un proceso de muchos años y de a poco se están viendo los frutos”.