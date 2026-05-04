Gualeguaychú: falleció una persona y otra está grave tras el incendio de una vivienda familiar

La Comisaría 9 de Gualeguaychú informó que a las 3 de este lunes, falleció una persona de 28 años producto de un incendio en una vivienda familiar. Además, otra persona está gravemente herida en el hospital.

El informe policial enviado a ANÁLISIS informa que en una vivienda de calles Río Gallegos, Clavarino y Perigá de Gualeguaychú, un varón de 28 años identificado como Agustín Guardia falleció en el lugar producto del incendio en el domicilio. Los agentes de la fuerza agregaron que del lugar, rescataron a Cecilia Martínez de 55 años y la llevaron al hospital. El estado de la mujer es reservado, “con riesgo de vida”. “Presenta quemaduras en miembros superiores e inferiores, rostro y vías aéreas. Se encuentra internada en terapia intensiva”, se precisó.

Los primeros datos del lugar indican que hubo un “incendio generalizado que consumió la vivienda en su totalidad”. “Bomberos rescataron a la femenina y extrajeron el cuerpo sin vida del masculino”. El origen del fuego “se presume en el colchón”. Se trataba de una vivienda “sin conexión eléctrica”.