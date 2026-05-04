Fútbol: fue un domingo de clásicos y de más equipos clasificados

El clásico crespense entre Sarmiento y Cultural terminó empatada en un tanto por bando.

Se disputó la sexta fecha del Torneo Apertura “Copa Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”, certamen organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC). Durante la jornada quedaron clasificados algunos equipos a la siguiente instancia.

En la Zona Norte, en el clásico de Hernandarias, Independiente le ganó por 3 a 1 a Atlético con un doblete de Berdun y Sunker. Por la misma zona, en el duelo regional, fue empate 1 a 1 entre Deportivo Bovril y Unión de Alcaraz.

Por otra parte, Unión Agrarios Cerrito superó por la mínima expresión a Juventud Unida de Bovril gracias a la solitaria conquista de Marcos Hermann.

Por otra parte, en el Zona Centro, en clásico de Hasenkamp no hubo vencedores ni vencidos, fue igualdad en cero y todo quedo como estaba en el inicio de la jornada.

Es que Litoral de María Grande igualo en Seguí ante Cañadita Central sin abrir el marcador, mientras que Atlético María Grande gano en su cancha ante la Asociación Deportiva Diego Maradona por 2 a 0.

Finalmente, en la Zona Sur, Viale FBC superó por 1 a 0 a Unión de Crespo y marcha como líder con puntaje ideal en su grupo. Por otra parte, en el clásico de Crespo Sarmiento y Cultural empataron 1 a 1.

De esta manera, a los equipos que ya obtuvieron el pasaje en las jornadas anteriores, este domingo se sumaron Cañadita Central de Seguí, en la Zona Centro, e Independiente Football Club, en la Norte, y se contabilizan 11 equipos en octavos de final.

El próximo domingo se disputará la última fecha de la fase clasificatoria y allí se completarán los cinco lugares que quedan pendientes.