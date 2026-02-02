Detectan más de 700 mil metros cuadrados no declarados al relevar ciudades de la costa del Uruguay

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) avanza en un proceso de detección y regularización de construcciones no declaradas en distintas localidades, con el objetivo de corregir una inequidad extendida: inmuebles edificados que continúan tributando como terrenos baldíos.
En ese marco, se detectaron en Concepción del Uruguay más de 700.000 metros cuadrados de superficie construida que no figuraban en los registros oficiales.
Según se informó oficialmente, el relevamiento permitió identificar edificaciones no declaradas que equivalen a más de 1.300 millones de pesos en concepto de impuesto inmobiliario. Desde el organismo remarcaron que se trata de una situación irregular que afecta la equidad del sistema tributario.“No se trata de un error: se trata de una irregularidad que debe ser corregida. Mientras un vecino responsable paga sus impuestos al día, hay propiedades de gran porte -incluso casas de tres pisos y construcciones de más de 1.000 metros cuadrados- que tributaban como si fueran pastizales. El que tiene, debe pagar lo que corresponde”, señalaron desde ATER según publicó El Entre Ríos.
Los números del relevamiento
El trabajo realizado en Concepción del Uruguay arrojó datos que dimensionan el alcance del operativo. En total, se detectaron más de 700.000 metros cuadrados de obras y mejoras edilicias no declaradas, alcanzando a casi 4.000 partidas inmobiliarias. En esta etapa, el 100 por ciento de los inmuebles impactados figuraban registrados como baldíos. Desde ATER indicaron además que la superficie detectada representa aproximadamente el 20 por ciento de lo que se estima formalizar en el sistema una vez finalizada la etapa de regularización actualmente en curso en la ciudad.
Tecnología y controles presenciales
El proceso de regularización catastral se implementa por primera vez en Entre Ríos y se apoya en herramientas tecnológicas desarrolladas por el propio organismo. A través del Visor Catastral y del análisis satelital, se identifican mejoras edilicias no declaradas y se actualiza la información parcelaria.
Uno de los puntos destacados del esquema es que se trata de un procedimiento sin costo para los contribuyentes y ejecutado íntegramente por equipos técnicos de ATER, lo que permite optimizar recursos públicos y sostener un control con capacidad estatal.
El plan también incluye operativos presenciales. En Concepción del Uruguay se verificaron en territorio más de 140 partidas que figuraban como baldíos y presentaban construcciones detectadas de manera remota. Estas actuaciones abarcaron dos barrios privados y zonas residenciales, con una superficie total intervenida de 28.435,94 metros cuadrados.Las inspecciones priorizan construcciones que superan los 1.000 metros cuadrados, ya que por su magnitud resulta necesario verificar el destino y las características del inmueble, para descartar que se trate de galpones, tinglados o actividades económicas que el análisis satelital no refleje completamente.
Facilidades para regularizar
Desde ATER recordaron que la declaración de mejoras es una obligación al momento de construir o incorporar una obra en una propiedad, y destacaron que actualmente el trámite es más sencillo. En el marco del proceso de modernización, se habilitó un circuito digital y gratuito para presentar la Declaración Jurada de mejoras, reduciendo gestiones presenciales.
El trámite se realiza a través de los servicios de ATER en el portal de ARCA, con requisitos simples y accesibles. De este modo, el organismo combina el control y la fiscalización con herramientas que facilitan el cumplimiento voluntario.
Impacto en las boletas
Los metros cuadrados detectados se incorporan al registro catastral y se verán reflejados automáticamente en las próximas boletas del impuesto inmobiliario. ATER informó que, en caso de disconformidad o necesidad de rectificación, los propietarios pueden presentar la Declaración Jurada correspondiente y gestionar el trámite por las vías habilitadas, con asistencia en las oficinas locales del organismo.
Con este plan, ATER busca corregir una inequidad histórica y fortalecer la justicia tributaria, garantizando que cada contribuyente tribute de acuerdo con la realidad de su inmueble y protegiendo a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.