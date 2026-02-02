Detectan más de 700 mil metros cuadrados no declarados al relevar ciudades de la costa del Uruguay

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) avanza en un proceso de detección y regularización de construcciones no declaradas en distintas localidades, con el objetivo de corregir una inequidad extendida: inmuebles edificados que continúan tributando como terrenos baldíos.

En ese marco, se detectaron en Concepción del Uruguay más de 700.000 metros cuadrados de superficie construida que no figuraban en los registros oficiales.

Según se informó oficialmente, el relevamiento permitió identificar edificaciones no declaradas que equivalen a más de 1.300 millones de pesos en concepto de impuesto inmobiliario. Desde el organismo remarcaron que se trata de una situación irregular que afecta la equidad del sistema tributario.“No se trata de un error: se trata de una irregularidad que debe ser corregida. Mientras un vecino responsable paga sus impuestos al día, hay propiedades de gran porte -incluso casas de tres pisos y construcciones de más de 1.000 metros cuadrados- que tributaban como si fueran pastizales. El que tiene, debe pagar lo que corresponde”, señalaron desde ATER según publicó El Entre Ríos.

Los números del relevamiento

El trabajo realizado en Concepción del Uruguay arrojó datos que dimensionan el alcance del operativo. En total, se detectaron más de 700.000 metros cuadrados de obras y mejoras edilicias no declaradas, alcanzando a casi 4.000 partidas inmobiliarias. En esta etapa, el 100 por ciento de los inmuebles impactados figuraban registrados como baldíos. Desde ATER indicaron además que la superficie detectada representa aproximadamente el 20 por ciento de lo que se estima formalizar en el sistema una vez finalizada la etapa de regularización actualmente en curso en la ciudad.

Tecnología y controles presenciales

El proceso de regularización catastral se implementa por primera vez en Entre Ríos y se apoya en herramientas tecnológicas desarrolladas por el propio organismo. A través del Visor Catastral y del análisis satelital, se identifican mejoras edilicias no declaradas y se actualiza la información parcelaria.