Reforma previsional: Elias y Scarione expondrán la semana próxima en el Senado

Las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales del Senado volverán a reunirse este martes a las 15 para continuar con el tratamiento del proyecto de ley de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo, denominado "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional". Fueron convocados a participar intendentes justicialistas, de Juntos por el Cambio y vecinalistas.

A la reunión del martes fueron invitados miembros de la Liga de Intendentes Justicialistas, del Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio y de la Liga de Intendentes Vecinalistas, quienes expondrán la posición de los gobiernos locales sobre la iniciativa.

la convocatoria forma parte del cronograma de reuniones que desde comienzos de junio vienen desarrollando las comisiones para escuchar a distintos sectores involucrados en el debate.

En las jornadas anteriores expusieron funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes defendieron el proyecto y plantearon la necesidad de avanzar con cambios para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. También participaron gremios docentes, estatales y municipales, además de representantes de jubilados y pensionados, quienes expresaron fuertes cuestionamientos a la iniciativa, publicó Apf Digital.

Asimismo, las comisiones escucharon a especialistas en materia previsional y a profesionales, quienes advirtieron sobre distintos aspectos técnicos del proyecto y analizaron sus posibles consecuencias, entre ellas el riesgo de una creciente judicialización en caso de aprobarse algunos de los cambios propuestos.

El miércoles será el turno de Elías, Kisser, Castrillón y Esquivel

El tratamiento seguirá el miércoles con una nueva jornada de reuniones conjuntas de las comisiones. A las 9 se presentará el ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, mientras que a las 10.30 expondrá el presidente del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel.

Por la tarde, desde las 16, las comisiones volverán a reunirse para escuchar a los especialistas en Derecho Previsional Emilio Castrillón (ex miembro del STJ) y Raymundo Kisser (ex senador provincial), quienes aportarán su análisis sobre el proyecto oficial.

El oficialismo prevé completar la ronda de consultas durante junio y mantiene como objetivo emitir dictamen para llevar la iniciativa al recinto a comienzos de julio.