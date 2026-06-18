Selva Almada llega a Paraná para compartir dos paneles junto a referentes del arte y la cultura

La autora entrerriana Selva Almada encabezará una doble propuesta literaria en la ciudad de Paraná los próximos miércoles 24 y jueves 25 de junio, noches en las que presentará su nuevo libro titulado Una casa sola y participará de un conversatorio con artistas locales. Las actividades se desarrollarán inicialmente en el centro cultural La Vieja Usina, ubicado en calle Gregoria Matorras 861, y continuarán al día siguiente en el espacio Vaporeso Librería y Café, en calle Nogoyá 324. Esta iniciativa cultural busca dar a conocer la reciente producción de la escritora en su provincia natal y establecer un intercambio con el público local.

La primera de las citas programadas tendrá lugar el miércoles a las 20:30 en la sala Kuttel del centro cultural La Vieja Usina. En el marco del ciclo literario denominado "Las palabras quedan", Selva Almada realizará la presentación de su novela Una casa sola, una obra de ficción ambientada en el corazón del campo que aborda el paso del tiempo y las huellas de la ausencia a través de la historia de una vivienda deshabitada de manera repentina. Durante este encuentro, la escritora compartirá un espacio de diálogo y lectura con la comunicadora y escritora paranaense Mariana Bolzán, reciente ganadora del Premio Fray Mocho en la categoría de novela.

Esta actividad será libre y gratuita.

Al día siguiente, a partir de las 19, la actividad se trasladará a las instalaciones de Vaporeso para el desarrollo de una edición especial del ciclo Mesa encendida. Esta segunda jornada plantea una instancia de conversación íntima sobre los paisajes que configuran la escritura de la autora y la repercusión de las historias nacidas a la vera del río en el plano internacional. Para este debate horizontal, Almada estará acompañada por un panel de creadores locales integrado nuevamente por Mariana Bolzán, la artista visual Raquel Minetti, el músico Sebastián Macchi y el cineasta Maximiliano Schonfeld. Además, contará con una intervención acústica en vivo a cargo de Macchi en el piano.

Esta actividad tiene cupos limitados. La entrada tiene un costo de $60.000. La inscripción previa debe realizarse mediante este formulario.