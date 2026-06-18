En Concordia se realizó una nueva reunión del COE ante la posible llegada de El Niño

Con el objetivo de avanzar en un protocolo de actuación ante la posible llegada e impacto que tendría el fenómeno de “El Niño” en Concordia, esta mañana se llevó adelante una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencias (COE).

Durante el encuentro, encabezado por el intendente Francisco Azcué, se trabajó en una propuesta de planeamiento y simulación desarrollada por el Regimiento de Caballería Tanques 6 “Blandengues” donde se establecieron funciones y responsabilidades de las instituciones y organismos que conforman el COE.

Esta acción, trabajada de manera conjunta, permitirá disponer con anticipación los procedimientos a realizar ante los efectos que podría tener el fenómeno, estableciendo una escala de actuaciones de acuerdo a la magnitud posible del evento climático, como por ejemplo, cantidad de familias a evacuar, espacios para alojamientos, asistencias sanitarias o alimentarias, traslados, entre otros puntos.

Al respecto el intendente Azcué señaló en primer término que si bien no se conoce con exactitud cuándo va a ocurrir este fenómeno y qué magnitud va a tener, “en esta reunión lo que se hizo fue plantear posibles escenarios dependiendo la altura del río, cuántas familias se verían afectadas y en función de ello, con cuántos recursos contamos para hacer frente a esa situación”.

“Todo lo que ocurra durante este fenómeno va a afectar a nuestra ciudad y a muchas familias por eso reiteramos el pedido a los vecinos de que se vayan manteniendo informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad. Pedimos responsabilidad porque cuando se genera información falsa, lo que se provoca es preocupación y nos impide actuar de forma eficiente” remarcó.

En ese sentido sostuvo que por ello se trabaja con tiempo “con un COE operativo, con un protocolo de actuación, conformado por instituciones con experiencia que nos permite prepararnos con anticipación para el caso de que sea necesario intervenir o actuar”.

Por último Azcué informó que en un próximo encuentro del Comité Operativo de Emergencias, pensado para los primeros días de julio, ya se van ir dejando establecidos los procedimientos de actuación, de acuerdo a las prioridades marcadas en la reunión de este jueves.

El COE está integrado por distintas áreas de la Municipalidad de Concordia; representantes del Ejército Argentino; Prefectura Naval Argentina; Bomberos Voluntarios y Zapadores; Policía de Entre Ríos; Gendarmería Nacional; Cooperativa Eléctrica; Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Cruz Roja Argentina.