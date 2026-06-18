“La Odisea de Víctor y Malena”: una mirada diferente sobre el regreso de Ulises y la historia de Penélope

El próximo domingo 28 de junio a las 17, el Pasaje Alfredo Bravo, casa 17 de Paraná, será escenario de La Odisea de Víctor y Malena, un espectáculo de narración oral que propone revisitar uno de los relatos más emblemáticos de la literatura universal desde una perspectiva diferente y profundamente humana.

La propuesta parte de una pregunta sencilla pero reveladora: ¿qué ocurrió cuando Ulises regresó a Ítaca después de veinte años de ausencia? Si bien la tradición ha puesto el foco en las aventuras del héroe, esta versión elige detenerse en otra figura central del mito: Penélope, la mujer que aguardó su regreso.

A través de textos de Homero, Margaret Atwood, Nikos Kazantzakis y Constantino Cavafis, Víctor y Malena construyen una narración que combina poesía, sensibilidad y momentos de humor para explorar temas universales como el amor, la espera, los reencuentros y las transformaciones que producen el paso del tiempo y la distancia.

Lejos de presentar a Penélope únicamente como la esposa fiel que aguarda, el espectáculo la muestra como una mujer atravesada por dudas, deseos y decisiones propias. En esta lectura, ella también emprende un viaje, aunque no sea por mares desconocidos, sino por los territorios de la incertidumbre y la búsqueda personal.

La obra invita así a observar una historia conocida desde otro ángulo, poniendo en primer plano voces y emociones que suelen quedar relegadas detrás de la épica del héroe.

La Odisea de Víctor y Malena tendrá funciones el domingo 28 de junio y durante los primeros domingos de julio. Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al 3434 25-8383.