Humor, absurdo y pequeñas miserias cotidianas: "Autor de baño" tendrá dos funciones en Paraná

La obra Autor de baño, escrita y protagonizada por Santiago Marcos, llegará a Paraná con dos funciones a la gorra que invitan al público a sumergirse en un universo tan disparatado como reconocible.

A través de una serie de textos breves, el espectáculo construye un recorrido poblado de personajes y situaciones insólitas. Una psicóloga, una cabaña junto al lago, un caballo desbocado y un Cupido dispuesto a jugar sucio son algunas de las figuras que aparecen en escena para dar forma a una propuesta donde el humor y la melancolía conviven permanentemente.

Con una estructura basada en relatos cortos, la obra explora las pequeñas miserias emocionales que atraviesan la vida cotidiana, apelando a la ironía, el absurdo y la observación de aquellas contradicciones que suelen pasar inadvertidas.

"¿Qué pasa cuando un show de chistes no funciona? No pasa nada, porque la angustia también se tira de la cadena", plantea la propuesta, que encuentra en esa frase una síntesis de su espíritu: reírse de los fracasos, las decepciones y las rarezas de la experiencia humana.

El propio formato del espectáculo reivindica la brevedad como una virtud. "Lo que importa es que en este espectáculo todo es breve, muy breve, que es lo que corresponde a un Autor de baño que se respete a sí mismo", adelantan desde la producción.

La primera función se realizará el sábado 20 de junio a las 19, en Barco de Papel, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 825. La segunda presentación tendrá lugar el domingo 28 de junio a las 20,- en la Filial de JAM, en la esquina de Perón y Villaguay.

Ambas funciones serán con entrada a la gorra y contarán con servicio de cantina. Las reservas pueden realizarse al teléfono 343 4179998.