Reforma previsional: “Estamos con reuniones que definen artículos”, afirmó Bagnat

El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, se refirió al trabajo que se viene realizando para elaborar el proyecto de reforma previsional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat sostuvo que sobre reforma previsional “se avanzó bastante, sirvieron mucho todas las reuniones desde las más duras, las más intransigentes hasta las que se animaron a hablar de los temas, porque uno lo que necesita es tener una sensación real de los límites, porque es un cambio cultural de muchos años, nosotros tenemos una matriz del Estado muy complicada en Entre Ríos, que es difícil asumir, es difícil ver esa foto y más cuando la comparamos con el resto de las provincias que nos gusta compararnos, tenemos otro universo. Cuesta asumir que es un mundo que hay que mejorar, que hay que ir alivianando porque no hay forma de sostenerlo. Entonces lo que no permite son las distorsiones, las grandes distorsiones, y es lo que uno trata de hacer ver para que salga naturalmente esa necesidad de definir esos límites”.

Consultado por el momento en que ingresará el proyecto a la Legislatura, admitió: “Yo no manejo esa información, pero supongo que estos días son claves, después de haber terminado ese proceso creo que vamos a estar entrando tranquilamente en la definición ya del articulado y de la letra chica”.

Tampoco supo decir cuál será la Cámara de origen del proyecto: “Ya estamos en las reuniones que definen artículos, entonces todo indica que cuando tomen la decisión política de presentarlo, no estaríamos lejos. No les sabría decir si ingresa por Diputados o por Senadores, pero lo va a iniciar el Ejecutivo a través de alguna de las dos”.

Respecto del informe de ANÁLISIS que reveló que los haberes de los jubilados del Poder Judicial de Entre Ríos son los más altos del país, el funcionario señaló que “en la página de la Caja están publicados todos los promedios de sueldos por escalafón, y lo que pasa en Entre Ríos, que es donde más se nota, es que las jubilaciones que superan los 3 millones –que son muchas- es donde nosotros pegamos el gran salto con relación al resto del país porque el 82 del bruto más la movilidad que tenemos, que está por lo general asociada a esos escalafones que ganan más, donde es más distorsiva, ahí es donde realmente se nota esta gran distorsión de base que tiene el sistema entrerriano. La jubilación en el sistema solidario es algo que está pensado para que, cuando uno se retira, no se aleje tanto del sueldo de activo para tener un ritmo de vida parecido, nosotros estamos muy por encima. Entonces, el salto de activo a jubilado en todos los escalafones que cobran más de 3 millones es donde realmente se nota muchísimo el 82 del bruto y esa movilidad que tenemos”.

“Las distorsiones que produce el sistema en toda esa franja de sueldos que superan los 3 millones de pesos, es donde se nota realmente el gran problema que tenemos en el sistema entrerriano, porque ahí es donde un jubilado pega el salto. El 82 del bruto más la movilidad que tenemos realmente es muy difícil de explicar y un jubilado cobra mucho más que un activo”, ahondó.

En cuanto a reuniones con los legisladores, mencionó que “con la oposición tuvimos dos reuniones, en las dos estuvieron citadas las dos Cámaras y después yo he tenido reuniones personales con algunos legisladores con quienes tengo una relación de trabajo constante porque gestionan para sus territorios, y siempre sale ahí el tema. Y después con los del oficialismo, hubo muchas reuniones, cada vez que la han pedido ya sea de forma grupal o personales también. Hubo mucho intercambio porque uno va profundizando algunos temas que ellos quieren entender un poco mejor”, concluyó.