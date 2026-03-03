Misión uruguaya visitó HIF Global en Chile: buscan acelerar la radicación de la planta en Paysandú

La misión técnica a la planta piloto de HIF Global en Magallanes, Chile, dejó un mensaje claro: si el proyecto de e-combustibles para Paysandú se demora, el país podría perder su ventaja competitiva. Así lo expresó el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), Marcelo Mula, tras la recorrida.

“Donde se demore un poco más, esa ventaja va a dejar de estar”, advirtió, en referencia a la competencia regional por atraer inversiones vinculadas al hidrógeno verde. La delegación, integrada por representantes de ministerios, el Parlamento y la Junta Departamental de Paysandú, visitó la planta que produce combustibles sintéticos. “Todos quedamos gratamente sorprendidos”, señaló Mula, y destacó que “es una industria que no hace ruido, que no contamina”.

El proyecto previsto para Paysandú está en fase avanzada, aunque aún resta la confirmación de la inversión. “Para que empiece en 2029 hay que cerrar los temas pendientes este año”, afirmó. Mula señaló que el objetivo fue que los decisores “pudieran visitar una planta similar a la que se está proyectando en Uruguay y poder ver en campo cómo funciona y sacarse las dudas”. “Básicamente fue una misión para aprender”, afirmó.

