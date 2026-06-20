Crespo: una fuga de gas provocó el incendio de una maquinaria municipal

Una perforación en la cañería generó no sólo la emergencia por el incidente en el servicio, sino que una maquinaria municipal llegó a verse envuelta en llamas.

En la esquina de Moreno y Rivadavia, de Crespo, una obra pública fue escenario de una emergencia. Accidentalmente se produjo una rotura en la cañería de gas natural, alrededor de las 11:25 de este mediodía feriado.

Según indicó FM Estación Plus, una retroexcavadora municipal se vio afectada por las llamas, siendo necesario un refuerzo de bomberos voluntarios en el lugar. Se trata de un ducto de alta presión, lo que aumenta el potencial peligro y efectos de las circunstancias.

No hubo personas lesionadas, ya que el maquinista y quienes se encontraban presentes, se alejaron, activándose inmediatamente el protocolo para estos casos.

Rápidamente se bloqueó la circulación de personas, por precaución.