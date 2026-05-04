Selva Almada encabezará la nueva edición de La Noche de las Librerías

La ciudad de Concepción del Uruguay se prepara para recibir la octava edición de La Noche de las Librerías, que tendrá lugar el próximo viernes 15 de mayo. En esta oportunidad, se anunció que la invitada de honor será la escritora elisense Selva Almada, cuya participación otorga un relieve internacional al encuentro. La actividad se desarrollará en el horario de 19 a 23, transformando las calles y espacios culturales en un gran corredor literario que busca fortalecer el contacto entre quienes producen los textos, quienes los comercializan y el público lector.

El evento propone una dinámica de ocupación del espacio público donde las bibliotecas y librerías trasladarán sus catálogos a mesas instaladas al aire libre para facilitar el acceso a las novedades editoriales y a los clásicos de la literatura regional.

La programación para esta jornada incluye presentaciones de libros, sesiones de lectura en voz alta y mesas de debate que abordarán diversas temáticas vinculadas al quehacer literario.

Para amenizar el recorrido del público, se prevén intervenciones musicales en vivo que acompañarán la experiencia de compra y consulta de textos.

La presencia de Selva Almada en su provincia natal genera una gran expectativa debido a su consolidada trayectoria y al reconocimiento que obtuvo en los últimos años en los principales centros literarios del mundo. Nacida en Villa Elisa y formada académicamente en Paraná, Almada construyó una obra que atraviesa fuertemente la oralidad y el paisaje del interior argentino.

Su trilogía de varones, compuesta por las novelas El viento que arrasa, Ladrilleros y No es un río, fue traducida a múltiples idiomas y cosechó reconocimiento, ya que fue finalista del prestigioso Premio Booker por su última entrega. Su narrativa, que también incluye trabajos de no ficción fundamentales como Chicas muertas, fue comparada por la crítica con la de referentes como William Faulkner o Carson McCullers.

El público podrá conocer detalles sobre su labor de promoción de la literatura regional a través de su proyecto de librería Salvaje Federal, una iniciativa que coincide con el espíritu de La Noche de las Librerías de descentralizar la producción cultural.

La actividad será libre y gratuita.