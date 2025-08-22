Se realizará un nuevo recorrido histórico en el Cementerio de la Santísima Trinidad

Este sábado 23 de agosto, a las 16:00, se realizará una nueva edición de los Recorridos históricos en el Cementerio de la Santísima Trinidad, en Perú al final. La actividad es libre, gratuita y no requiere inscripción previa.

En esta oportunidad, la propuesta llevará por título "Ángeles y Arcángeles". En las religiones judeo-cristianas, estas figuras se interpretan como intermediarias entre dos mundos: el espiritual y el físico. En el Cementerio de Paraná se las puede observar en panteones y lápidas, representadas en variadas posiciones, con distintos gestos y atributos. El recorrido invita a descubrir qué mensajes transmiten estas presencias aladas.

La caminata estará acompañada por el mediador cultural Javier Murchio, del Museo de la Ciudad, quien guiará la experiencia y brindará herramientas para comprender los significados de estas representaciones.