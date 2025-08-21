El concordiense Marcos Kremer será suplente en la revancha con los “All Blacks”

El entrerriano, titular en Córdoba, esperará su chance en el banco el sábado en Liniers.

El seleccionado argentino de rugby afrontará la revancha con su par de Nueva Zelanda el próximo sábado desde las 18.10 en el estadio José Amalfitani de Liniers, por la segunda fecha del Rugby Championship. En esta oportunidad, el entrerriano Marcos Kremer formará parte del banco de suplentes.

Los Pumas buscarán revancha de la derrota con los All Blacks por 41 a 24 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Allí, el concordiense que hoy juega en el Top 14 de Francia fue parte de la formación titular.

En esta ocasión, Kremer será reemplazado por Juan González en uno de los dos cambios propuestos por Felipe Contepomi respecto del partido anterior. El otro será el ingreso de Mateo Carreras por Rodrigo Isgró.

El próximo será el octavo enfrentamiento entre ambos seleccionados en la cancha de Vélez Sarsfield, siendo este escenario el que más recibió a los All Blacks en Argentina. Será, además, el último compromiso del año de Argentina en el país en 2025: luego, la gira continuará en Townsville, Sydney, Durban y Londres.

Con motivo del décimo aniversario de la FUAR, Los Pumas vestirán camisetas con números diseñados especialmente para conmemorar una década de trabajo de la fundación, enfocada en la asistencia integral de los jugadores que sufrieron lesiones graves y leves dentro de la cancha.

La formación para el próximo sábado contará con: Mayco Vivas; Julián Montoya (C); Pedro Delgado; Franco Molina; Pedro Rubiolo; Pablo Matera (VC); Juan Martín González; Joaquín Oviedo; Gonzalo García; Tomás Albornoz; Mateo Carreras; Santiago Chocobares; Lucio Cinti; Bautista Delguy; Juan Cruz Mallía (VC).

Los suplentes, por su parte, serán: Ignacio Ruiz; Nahuel Tetaz Chaparro; Joel Sclavi; Guido Petti; Marcos Kremer; Simón Benítez Cruz; Santiago Carreras; Justo Piccardo.

El calendario de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas 24 - All Blacks 41 (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba)

23 agosto – Los Pumas - All Blacks (Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires) – 18.10

6 septiembre – Wallabies - Los Pumas (Queensland Country Bank Stadium – Townsville, Australia) – 1.30 (Argentina)

13 septiembre – Wallabies - Los Pumas (Allianz Stadium – Sydney, Australia) – 1 (Argentina)

27 septiembre – Springboks - Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park – Durban, Sudáfrica) – 12.10 (Argentina)

4 octubre – Los Pumas - Springboks (Allianz Stadium Twickenham – Londres, Inglaterra) – 11 (Argentina)