Godoy Cruz de Mendoza perdió con Mineiro y le dijo adiós a la Copa Sudamericana

Godoy Cruz de Mendoza perdió este jueves ante Atlético Mineiro por 1 a 0 en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La derrota frente a su público completó la llave que comenzó con otra derrota, por 2-1, en Brasil.

La tarde en Cuyo inició con polémica a los dos minutos de juego. El árbitro chileno Felipe González cobró un penal para el Tomba después de que la pelota impactó en el brazo extendido de Vitor Hugo en el área tras un toque de Agustín Auzmendi. Sin embargo, el juez principal dio marcha atrás con su decisión de manera incorrecta tras revisar la jugada por recomendación del VAR, a cargo del trasandino Miguel Araos.

Más allá de este revés, el conjunto mendocino no claudicó en ningún momento de la parte inicial, aunque le costó generar ocasiones de riesgo frente al arco de Everson. En una oportunidad, a los 21′, Roberto Fernández sacudió un disparo a distancia rechazado a un costado por el guardameta del Galo. El brasileño volvió a intervenir a los 28′ para desviar un mano a mano frente a Santino Andino. Sobre el final, Auzmendi aprovechó una pelota suelta en el área proveniente de un lateral para ejecutar una volea contenida por el portero.

El cierre de la etapa dio un panorama alentador para Godoy Cruz en el complemento, pero todo se fue a la basura en dos minutos. Eso demoró Atlético Mineiro en ponerse en ventaja. El ingreso de Daniel Barrea por Roberto Fernández desbalanceó al mediocampo local y las dudas en ese sector fueron aprovechadas por la visita para el gol de Natanael en el único remate al arco de su equipo.

A partir de ahí, se trastocaron todos los planes del Tomba, que se encontró obligado a convertir dos goles para forzar los penales y tres tantos si quería lograr la clasificación en el tiempo regular. Pero los dirigidos por Walter Ribonetto siguieron con dificultades en la creación de jugadas peligrosas, destacándose un tiro de media distancia de Lucas Arce que se fue al lado de un palo a falta de 17′ para el final y una tapada clave de Everson en el último cuarto de hora. Para colmo, terminaron el duelo con 10 jugadores por la expulsión a instancias del VAR de Walter Montoya, quien golpeó sin pelota a Alan Franco.

De esta manera, el Bodeguero profundiza su racha adversa con una victoria de los últimos 12 partidos de eliminación directa. El único antecedente se remonta a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina de 2024 contra El Porvenir. El resto de los compromisos se saldaron con cinco empates y seis derrotas.

Además, su presente está marcado por la ausencia de victorias en el inicio del semestre, una situación que se agravó tras la reciente caída ante River en el Torneo Clausura. Ese resultado no solo alejó al equipo de la pelea en la tabla anual, sino que también incrementó la presión sobre un plantel que no logró reencontrarse con su mejor versión en el escenario internacional.

Atlético Mineiro se enfrentará en los cuartos de final al Bolivar, que en su llave eliminó al Cienciano de Perú con un global de 4 a 0 (2-0 en la ida y 2-0 en la revancha), consigna Infobae.