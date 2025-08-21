El expiloto Martín Ponte reapareció con un video para confesar su adicción al juego

El expiloto concordiense Martín Ponte volvió a mostrarse en público a través de un video de una institución de Chajarí en el que confesó padecer ludopatía, una adicción que, según admite, lo llevó a destruir vínculos familiares y a perder el control de su vida. Se trata de la reaparición del entrerriano que en enero último fue denunciado por una estafa a un niño de 7 años que lucha contra la leucemia.

En aquel momento, Ponte utilizó la imagen de Nicanor, el niño en cuestión, para recaudar fondos de manera fraudulenta. Replicó el flyer original de la campaña solidaria, pero alteró los datos bancarios para que las donaciones fueran transferidas a sus cuentas. El engaño salió a la luz cuando la madre de Nicanor, Eliana, descubrió que el dinero no llegaba al tratamiento. La indignación se viralizó y rápidamente pilotos como Franco Colapinto intervinieron para recomponer la situación, logrando reunir en pocas horas el monto necesario.

“Mi nombre es Martín Ponte, tengo 40 años, estoy hace más de seis meses en tratamiento en El Arte de Volver, por ludopatía. Llegué acá con los vínculos con mi familia y con mis afectos prácticamente rotos. Los voy recuperando de a poco, sobre todo con mi hijo y mis padres, hoy tengo una buena relación con ellos”, expresó en su testimonio.

Cabe destacar que por la estafa, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) declaró persona no grata a Ponte, varios pilotos y empresas denunciaron haber sido estafados, y el concordiense desapareció del mapa. Cerró sus redes sociales, evitó dar explicaciones públicas e incluso se rumoreó que había salido del país.

En el video, el expiloto describió el espacio terapéutico como un sostén en medio de la caída. “Encontré muchísima contención de todo el equipo terapéutico y de mis compañeros y los operadores. Se hace tedioso pensar en venir todos los días, puede ser complicado, duro, pero termina siendo un lugar de suma contención para nuestro día a día y de apoyo constante. Nos da herramientas para el futuro, para poder manejarnos fuera, en la calle, y reinsertarnos en la sociedad”, agregó.

Por último, Ponte reconoció que su adicción al juego es tan destructiva como otras: “Es una adicción como cualquier otra, como el alcohol o la droga. Tenemos distorsionada la realidad, creemos que podemos controlar lo que es incontrolable. De eso se trata el tratamiento: de volver a la realidad, volver a poner los pies sobre la tierra y reinsertarnos”.

La carrera de Martín Ponte

El entrerriano Martín Ponte compitió en el inicio de su trayectoria en karting, y luego de formar parte de la Fórmula Entrerriana, se desempeñó en la Fórmula Renault Argentina, Top Race V6 y TC Pista, pero también tuvo incursiones en categorías monoplazas en Italia y Estados Unidos, donde obtuvo el campeonato en 2004.

Fue un referente de Torino del TC Pista en las dos temporadas que compitió: 2008 y 2009. Le faltó la corona pero igual peleó los dos campeonatos, que ganaron Agustín Canapino y Tomás Urretavizcaya. En esas dos temporadas alcanzó tres victorias, siete series, cuatro pole position, subió seis veces al podio y marcó dos récords de vuelta.

Al Turismo Carretera llegó en 2010. Compitió con Torino desde 2011, pero tres años después consiguió su primera victoria en la Máxima, al imponerse en el Gran Premio Coronación 2014. También corrió con Dodge en 2017, pero luego de un impasse se dio el gusto de ganar los 1000 kilómetros de Buenos Aires en 2018, junto a Agustín Canapino y Federico Alonso.

Representó al A&P Competición con una Dodge en las temporadas siguientes, pero luego se sumó al Azar Motorsports con un Chevrolet y con esa estructura compitió en 2021 y 2022.

Desde hace algunos años, Ponte también se desempeña como periodista deportivo y trabajó como comentarista de automovilismo para las cadenas Fox Sports 3 y Espn 1.