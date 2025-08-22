Shell aumentó los precios por cuarta vez en el mes de agosto

La petrolera Shell aplicó este viernes 22 de agosto su cuarto incremento de precios en sus surtidores de la ciudad de Paraná, que desde primera hora de la jornada ya registran estas modificaciones en el marco de la nueva política de ajuste continuo.

Las otras tres remarcaciones de precios se registraron el 1, 8 y 14 de agosto.

Cabe recordar que se encuentra vigente el denominado esquema de “microprecios“, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda. El mecanismo comenzó a implementarse por parte de la estatal YPF y luego se sumaron las demás estaciones, publicó Ahora.

Precios nuevos de Shell en Paraná:

Super $1.517Vp

Nafta $1.757

Diésel $1.559Vp

Diésel $1.758

Precios anteriores:

Super $ 1.492

Vp Nafta $ 1.734

Diésel $ 1.543

Vp Diésel $ 1.734

Porcentaje: