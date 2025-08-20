La Municipalidad de Paraná desplegó un amplio operativo ante el temporal

Un severo temporal, acompañado de abundante caída de agua, generó diferentes inconvenientes en la ciudad de Paraná y la región. Personal de Defensa Civil municipal intervino para retirar de la vía pública dos árboles caídos, uno de ellos en barrio Paraná XVI y el restante, en zona de calle Fraternidad.

Además, como consecuencia del fenómeno climático se registraron anegamientos de calles y de algunas viviendas en barrios El Radar, Capibá, en zona de calles Misiones y La Paz. Del mismo modo, se asistió a personas en situación de calle con infusiones calientes y alimento.

Desde horas de la madrugada de este martes, que comenzó el diluvio en la ciudad de Paraná, se registraron casi 70 mm de agua caída en un corto período de tiempo.