El entrerriano Lisandro Alzugaray convirtió de penal y Liga de Quito eliminó a Botafogo

El exAtlético Paraná anotó el 2 a 0 definitivo para el Albo, que revirtió el 0-1 de la ida en Brasil.

El futbolista entrerriano Lisandro Alzugaray aportó el gol que sentenció la victoria de Liga Deportiva Universitaria de Quito por 2 a 0 ante Botafogo de Brasil que provocó la eliminación del vigente campeón de la Copa Libertadores de América. Fue este jueves en el marco del partido de vuelta por los octavos de final.

El mediocampista ofensivo con pasado en Atlético Paraná (ascendió desde el viejo Torneo del Interior o Argentino C hasta llegar a la Primera B Nacional, pasando por el Federal A) anotó de tiro penal, a los 15 minutos del segundo tiempo y redondeó el triunfo que comenzó con gol de Gabriel Villamil, a los siete minutos.

Llegando al cuarto de hora del segundo tiempo, un remate al arco de Ricardo Adé fue desviado con un brazo por el brasileño Marlon Freitas y el árbitro argentino Facundo Tello sancionó el penal que fue ejecutado por El Principito Alzugaray, como lo apodaron en su paso por el Gato.

Con este resultado, el equipo Albo revirtió el 0-1 de la ida en Río de Janeiro. Ahora, el elenco del entrerriano, conducido por el brasileño Tiago Nunes, exentrenador del Fogão, enfrentará en cuartos de final al Sao Paulo, que eliminó al Atlético Nacional colombiano el martes en definición por penales 4-3.

Si bien el Fogão se adueñó de la pelota en varios lapsos del encuentro, Liga de Quito implantó una buena táctica ofensiva y generó más peligro que su rival. Villamil puso en ventaja al local al finalizar una proyección de Richard Mina por la derecha que mandó el balón hacia el área chica; su compañero Jeison Medina no pudo conectar en primera instancia, pero Alzugaray tomó la pelota y asistió al goleador.

En el segundo tiempo, un remate al arco de Ricardo Adé fue desviado con un brazo por el brasileño Marlon Freitas y árbitro argentino Facundo Tello decretó la pena máxima. Alzugaray se encargó de rematar el penal para darle la ventaja que necesitaba Liga de Quito para clasificar.

La altura de Quito, 2.850 metros sobre el nivel del mar, hizo mella entre los dirigidos por Davide Ancelotti (hijo del DT de Brasil, Carlo Ancelotti), quien antes de llegar a Ecuador anticipó que sería un partido difícil debido a ella.

Cuarto tanto de Alzugaray en esta copa:

En esta edición de la Copa Libertadores, el entrerriano Lisandro Alzugaray ya anotó cuatro goles: gritó uno en el triunfo 3-2 ante Deportivo Táchira de Venezuela, convirtió dos ante Central Córdoba de Santiago del Estero (su exequipo), y otro ante el último campeón, Botafogo.

Los goles del partido: