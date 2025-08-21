Flor Vigna: "Luciano Castro está loco, ayúdenlo"

La influencer reveló que el actor la volvió a llamar.

Flor Vigna estuvo en el programa de Martín Cirio y volvió a hablar sobre su separación de Luciano Castro por su vínculo con Griselda Siciliani. "Envidiosa había salido por todos lados, todas mis amigas viendo y yo diciendo 'no está tan buena'. Te da bronca, pero después te das cuenta que el problema fue el macho", se sinceró la bailarina.

"Ella me decía 'venite al teatro con Lucho'... Después fue buenísimo porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no iba a animar. Yo estaba haciendo de madrastra, nada que ver, tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos", agregó Flor.

En diálogo con Puro Show, Vigna continuó refiriéndose a su experiencia con Luciano Castro: "Viví un recontra re infierno. Me llamó cuando estaba en España, está re loco. La pasé recontra mal. La conversación fue en buenos términos porque yo siempre tengo buenos términos. Está loco, ayúdenlo".

"Me hicieron maldades y pasó de todo, pero si las cuento termino victimizando y dándole vuelta al chisme. Hubo malos comportamientos", sentenció la influencer.

Fuente: Noticias Argentinas.