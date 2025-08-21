Almacén de comedia vuelve a la esquina de Bavio y Courreges

Este viernes 22 de agosto habrá una nueva cita con el humor en Paraná. El Almacén de los 33 y las 4 Empanadas presentarán una nueva edición de su ciclo Almacén de comedia, que incluye stand up, personajes, improvisación y canciones en vivo. La función comenzará a las 21:30 en la esquina de Bavio y Courreges, un espacio que ya es un punto de encuentro para el público.

El espectáculo contará con la participación de figuras habituales del ciclo, como Meme Varietal, Alejandro Haimovich y Gaby Reisenauer, quienes presentarán rutinas de stand up, sketchs y canciones, construyendo una experiencia dinámica en la que el público es protagonista, participando de distintas formas. Además, en esta edición se suma como invitada especial Raquel Freijo, conocida como "la Shamana del Litoral", para aportar su estilo propio al repertorio habitual.

Para hacer aun más divertida la noche, los organizadores informaron que a lo largo de la noche se desarrollarán sorteos de vermucitos y picadas.

Para reservar lugar, comunicarse al 343 5117292.