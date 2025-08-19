Bajó la natalidad en Gualeguaychú: el Hospital Centenario reporta un descenso significativo

La ciudad de Gualeguaychú registra un marcado descenso en la cantidad de nacimientos, una situación que se refleja tanto en el ámbito público como en el privado. Este fenómeno representa un cambio significativo en las estadísticas de los últimos años, según informan las autoridades sanitarias.

Elina Villarruel, responsable del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario, explicó que "siempre mantuvimos los mismos promedios de nacimientos, pero ahora tenemos muchos menos, no solo en el hospital público, sino también en el sector privado".

Villarruel señaló que esta disminución también se observa en los registros oficiales que reciben del Ministerio de Salud. "Lo vemos cuando nos llegan los números del Ministerio, donde se refleja una baja en la tasa de natalidad, ya sea por elección o por distintos motivos", comentó.

La profesional destacó que esta realidad impacta directamente en la planificación sanitaria. Los nuevos valores deben ser considerados para la solicitud de insumos esenciales, como las vacunas pediátricas. "Pedimos menos, porque tenemos menos niños para vacunar en el nacimiento", subrayó a Máxima Online.

Al comparar la situación actual con décadas anteriores, la diferencia es aún más clara, según la responsable del Nodo Epidemiológico. Finalmente, remarcó que se trata de un fenómeno multicausal. "La razón debe ser una combinación de múltiples factores, pero lo concreto es que no tenemos la cantidad de nacimientos que registramos en los últimos años", concluyó.