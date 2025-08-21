Caputo: “No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico”

El ministro de Economía, Luis Caputo, le restó importancia a la decisión de la Cámara de Diputados de avanzar contra el veto del presidente Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad y con el proyecto de reparto de los ATN a las provincias. “No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico”, enfatizó al hablar en el evento empresarial del Consejo de las Américas.

“Javier ya nos había advertido en febrero último que los kirchneristas se iban a venir con todo contra este modelo, que es el único que representa esperanza y les quita sus privilegios”, dijo el funcionario. Señaló que “los argentinos tuvimos un modelo que fracasó, que gobernó 16 de los últimos 22 años en la Argentina”.

"No aflojar"

El ministro dijo que “si algo quiere la gente es que aceleremos, no que aflojemos, y nuestro presidente tiene una convicción y un compromiso con las ideas de la libertad muy llamativa, pero lo que más le admiro es que tiene el carácter para sostener esa convicción una vez que llegó al Sillón de Rivadavia, eso es lo más difícil y por es nadie lo hizo en más de cien años”.

“No se imaginan lo que es estar en la silla eléctrica que está el presidente y hacer los mejor para los argentinos”, dijo Caputo ante cientos de empresarios de primera línea.