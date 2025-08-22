Rossi: “Los entrerrianos debemos unirnos en defensa de Salto Grande frente a los intentos de privatización”

El diputado provincial Juan Manuel Rossi (Partido Socialista), llamó a todo el arco político y a la sociedad entrerriana a rechazar cualquier intento de privatización del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. Lo hizo tras las declaraciones vertidas por sectores libertarios que pusieron en duda la continuidad estatal del emprendimiento.

“Salto Grande no se vende, se defiende. Este complejo hidroeléctrico es una obra estratégica, binacional, que le da energía limpia a millones de argentinos y que, además, significa desarrollo, empleo, producción y arraigo para toda la región. Pretender privatizarlo demuestra una profunda ignorancia y una falta total de sentido de pertenencia hacia nuestra tierra”, expresó Rossi.

Rossi es coautor del proyecto de resolución ingresado en la Cámara de Diputados, de autoría del diputado López Marcelo. Destacó que el proyecto presentado “subraya el carácter estratégico, económico, social, ambiental y cultural de la represa” y que la Cámara de Diputados de Entre Ríos debe manifestar de forma unánime su oposición a cualquier intento de avanzar con su privatización.

Recordó que Salto Grande “ha generado innumerables beneficios para Entre Ríos y para la Argentina, no sólo en materia energética, sino también a través de la CAFESG, que invierte en obras de infraestructura, desarrollo y compensación en las zonas de influencia”.

“Hoy, más que nunca, debemos defender lo que nos pertenece. Los entrerrianos sabemos lo que significa Salto Grande. No se trata de negocios, se trata de nuestra soberanía, de nuestro futuro y de nuestra dignidad como provincia. Insto a que no solo esta Cámara, sino todo el arco político, sin distinción partidaria, y la sociedad en su conjunto, levanten la voz y rechacen categóricamente este atropello”, concluyó Rossi.