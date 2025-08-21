Gualeguaychú: concurso público y abierto para el cargo de escribiente en el Poder Judicial

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso llamar a concurso abierto para el ingreso general al Poder Judicial, con el cargo de escribiente, para cubrir las vacantes que se produzcan durante la vigencia de la convocatoria en la jurisdicción Gualeguaychú.

Las personas interesadas deberán inscribirse a través de un formulario que estará disponible en la página web del Poder Judicial de Entre Ríos (https://www.jusentrerios.gov.ar/concursos-de-ingreso/), al que deberán adjuntar la documentación requerida. Podrán hacerlo entre las 7 del lunes 1 de septiembre próximo y las 13 del miércoles 10 de septiembre venidero.

Los requisitos solicitados son los siguientes: ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a y, como mínimo, 18 años; frente y dorso del Documento Nacional de Identidad (DNI); título secundario y/o certificado analítico (frente y dorso); Certificado de Antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, con fecha de emisión anterior no mayor a tres (3) meses de la fecha de inscripción; y declaración jurada de no estar comprendido en las inhibiciones establecidas en el art. 8º del Decreto Ley 5.143 y, respecto de las establecidas en el inc. h), deberá indicarse con relación a quién.

Serán rechazadas sin más trámite las solicitudes que no reúnan las condiciones precedentemente enunciadas y todas las notificaciones se realizarán por correo electrónico a las cuentas que las personas interesadas declaren en el formulario de inscripción.

La fecha y el modo en que se llevarán a cabo la capacitación y evaluación virtual obligatorias serán informados oportunamente.