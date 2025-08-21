Fatal accidente en el Acceso Norte de Paraná: un camión atropelló a un hombre y murió en el lugar

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves por la tarde en el Acceso Norte de Paraná. Según confirmaron fuentes policiales, un camión atropelló a un hombre que falleció en el lugar del hecho.

El siniestro vial se produjo sobre la Ruta Nacional 168, entre las calles Bazán y Bustos y Morath, de Paraná.

Impacto y consecuencias inmediatas

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue embestida en la zona comprendida entre la estación de servicio YPF y el predio donde habitualmente, se desarrollaba la Fiesta de Disfraces. El hombre murió de manera instantánea tras el impacto.

Los peritos trabajaron en la zona para determinar las circunstancias exactas del accidente. Testimonios de los presentes serán incorporados a la causa con el fin de establecer cómo ocurrió la embestida fatal.