Paraná: definieron que calle Chacabuco tenga un único sentido de circulación

A través de un decreto, el gobierno municipal estableció que habrá un “único sentido de circulación” para calle Chacabuco, arteria estrecha ubicada en la zona de la Vecinal Sáenz Peña que hasta el día de hoy funcionaba con mano doble.

De acuerdo al decreto, el cual lleva la firma de la intendenta Rosario Romero y otras autoridades locales, el sentido establecido será de Este a Oeste, es decir, quien transita por Presidente Perón podrá doblar hacia la izquierda hacia Pascual Palma.

El cambio operará “a partir de la fecha en la que se haga efectiva la correspondiente señalización”, a cargo de la Dirección de Señalización, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos.

En los fundamentos se menciona que “su actual configuración de doble sentido de circulación”, presenta “dificultades operativas por su escaso ancho” y agrega que “como antecedente del caso, se observa que esto genera frecuentes situaciones de obstrucción del tránsito vehicular y dificultades para la salida de vehículos de cocheras particulares”.

“Resulta necesario y conveniente adecuar el tránsito en dicha arteria a fin de garantizar una circulación segura y fluida, en consonancia con la normativa vigente y el diseño urbano del sector”, sostiene el decreto al que accedió Ahora.